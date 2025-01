Cierran puente durante 6 horas

El puente de la carretera 30 con Carlos Salinas de Gortari permaneció cerrado por seis horas debido a las gélidas temperaturas, que descendieron a los -1 grados con sensación térmica de -4 grados centígrados.

El ayuntamiento de Frontera dio a conocer que desde las 6:00 de la mañana se cerraron los puentes del lado norte, el de la carretera 30 con el libramiento Carlos Salinas de Gortari y el del lado sur pegado a la empresa Trinity, debido al congelamiento de los mismos.

José Ángel Ibarra, director de Transporte y Vialidad, informó que se dejaron abiertos los pasos a desnivel de la colonia accidental como el de la carretera 30, para que las personas que debían asistir a sus trabajos.

Fue hasta las 12:00 del mediodía que el puente de la carretera 30 fue abierto parcialmente debido a que un carril aún presentaba asfalto congelado, que era poniente a oriente, mientras que el puente de la industrial permanecería cerrado y el de estancias también fue abierto en su totalidad.

De igual forma se pidió a la población el tomar precauciones ya que aunque no seguirá cayendo aguanieve ayer ni hoy miércoles, se recomendó no salir de sus hogares si no era necesario y resguardarse.

La temperatura de hoy es de mínimo 1 grados y máximo 17 grados centígrados, mientras que mañana jueves la temperatura es de -1 grados y máxima 13 grados.