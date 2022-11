Clausuran a diez talleres inseguros

FRONTERA COAH-.En lo que va del año se han clausurado 10 talleres mecánicos en el municipio de Frontera, esto por parte de Protección Civil que al hacer recorridos de inspección detectan riesgo para los propietarios y los empleados por lo que optan por clausurarlos.

Lo anterior lo dio a conocer Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil, dijo que estas inspecciones se realizan a diario, en algunos casos se tienen que acompañar de Transporte y Seguridad Pública.

Las inspecciones no son recaudatoria sino que se busca evitar riesgo a propietarios y vecinos, en dichas visitas, se han encontrado sorpresas y proceden a la clausura cuando existe riesgo inminente no hay más que aplicar la ley pero se maneja el criterio, se les otorga tiempos que marca la ley y se trabaja en buena armonía entre municipios y propietarios de los talleres.

Se tiene un promedio de 60 inspecciones al mes, en lo que va del año han encontrado 10 talleres que no cumplen y se clausuran, no han sido muchas las clausuras porque se toma el criterio para no afectar la economía de los ciudadanos pero cuando si hay clausura es por existe el riego muy fuerte y se tiene que prevenir.

El director comentó que todos los establecimientos cumplen con lo que se les marcan y han vuelto a funcionar pero ya con una responsabilidad de ellos mismos y con los vecinos.

Dijo que la ley de Protección Civil marca desde los mil 800 pesos hasta los 600 mil pesos pero todo va de acuerdo a la capacidad económica del negocio, del número de personal porque esta es una de las principales peticiones del alcalde Roberto Piña no ser tan severo pero si estar al pendientes para prevenir accidentes.

El director Ángelo Grimaldo hizo un exhorto, dijo que todo negocio en Frontera es bienvenido pero tienen que ser responsables tanto para ellos mismos, como para los vecinos porque si no cumplen con la normativa no pueden seguir operando como si nada pasara.