Clausuran chatarrera clandestina

Por una situación de riesgo Protección Civil detectó un lugar clandestino en la colonia Occidental, se trata de un camión que estaban cortando para vender el metal a fierro viejo pero ciudadanos reportaron debido al riesgo que implicaba.

La ciudadanía reportó el incendio en una casa habitación, fue a las 16:30 horas, en calle Gasoducto con 16 de septiembre en la colonia Occidental, no tenían conocimiento previo porque el área de inspección se encarga de negocios establecidos y es difícil darse cuenta.

Los bomberos se percataron que era un autobús, querían vender el metal pero además usaban equipos en total inseguridad, las líneas del tanque de oxígeno están con grasas y aceite lo que puede provocar una explosión, es un domicilio particular, no es un taller, no tiene ningún permiso, no tiene nada.

De acuerdo a Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil y Bomberos, lo que procedió fue delimitar el área, levantaron un acta y clausuraron el lugar así como los equipos de riesgo, cualquier persona no puede hacer un taller clandestino, si quieren hacer negocio tienen que obtener permisos de uso de suelo y de Protección Civil, no se puede utilizar la calle como un lugar de trabajo y en este caso estaba obstruida.

El propietario de la vivienda se retiró al ver la presencia de las autoridades, sabían que estaban incurriendo en un delito, por ello se solicitó la presencia de Seguridad Pública así como personal de Servicios Primarios.

Se va a proceder a las multas y deben atacar las consecuencias porque esto fue de alto riesgo para los habitantes de las viviendas que se encuentran en zonas aledañas.