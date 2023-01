Clausuran taller en la colonia Sierrita

FRONTERA COAH-. Luego de una denuncia ciudadana se acudió a un taller mecánico automotriz localizado en calle de La Cruz en la colonia La Sierrita, tras realizar una inspección el departamento de Protección Civil y Bomberos en coordinación con Transporte y Vialidad, procedió a la clausura.

Al llegar al lugar se constató que este negocio carece de todo tipo de permisos municipales para su operación correcta además se detectaron situaciones de riesgo inminente por lo que determina su clausura, cabe mencionar que había 6 vehículos averiados que obstruían la vialidad.

En el lugar el departamento de Protección Civil detectó condiciones inseguras como lo es el exceso de material combustible sólido, derrames excesivos de aceite en el suelo, exceso de chatarra, recipientes abiertos con gasolina y aceite.

Además el personal de Protección Civil detectó que no cuenta con extintores contra incendio, no existen las mínimas medidas de seguridad, no hay rutas de evacuación señalizadas y seguras obstruidas.

No cuenta con puntos de reunión, instalaciones eléctricas inseguras, botiquín de primeros auxilios, números de emergencia, Ángelo Grimaldo; director de protección Civil dijo que por representar un riesgo inminente se procede a la clausura y se levanta acta circunstanciada.