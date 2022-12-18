Contactanos

Coahuila

Clausuran talleres artísticos

Con demostración de talentos en Casa de la Cultura de San Buena.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 18 diciembre, 2022 - 10:02 a.m.
Una demostración de talentos resultó el cierre de cursos en la Casa de la Cultura.

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- La Casa de la Cultura Manuel Neira Barragán llevó a cabo la Clausura de talleres artísticos 2022, presidida por el joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez.

En su mensaje, el Edil dijo que este lugar  se ha considerado recinto para ofrecer cursos y talleres, pero además se ha organizado para llevar más lejos los  aprendizajes hacia otros municipios y comunidades; por medio de la promoción cultural.

Entre los artistas sambonenses que asisten a presentaciones especiales se encuentra    el grupo de danza, cuentacuentos, lecturas, así como la actividad de llevar brigadas de arte con talleres diversos a las colonias.

“El  trabajo cultural no termina aquí,  se ha participado en el rescate de tradiciones como celebraciones del centro histórico en el mes de mayo y junio durante una semana, fiestas patronales en el mes de julio con un despliegue de actividades por casi todo el mes y día de muertos. Asi también como el rescate de la memoria histórica presentando  pláticas y conferencias”.

Las personas que asisten durante el año a cursos clausuraron sus actividades.
Niños, adolescentes, jóvenes y adultos participan en diferentes talleres.
Los bailes típicos no podían faltar en la muestra.
El Alcalde Hugo Lozano felicitó a los responsables y coordinadores de los diferentes cursos y talleres.

Durante la clausura se hizo una  demostración de talleres del segundo semestre de actividades del departamento de Educación y cultura, exponiendo trabajos muy bonitos que fueron admirados por la sociedad.

Los niños y niñas, así como adultos aprendieron  música, artesanías, manualidades y lectoescritura que logran otorgar  más  habilidades y talentos a los sambonenses.

El  alcalde Hugo Lozano reconoció la labor de la   regidora Rocío Rodriguez y Directora de Educacion y Cultura maestra Lupina Rodríguez  así como a los maestros de artes, entre ellos Jesús Rodriguez de   pintura y cerámica, profe Alejandro Romo de Teclado, trompeta, saxofón y batería, Profr. José Sánchez de guitarra, Profr. David Zúñiga de Voces En Movimiento, Araceli González de Manualidades, Francisco Flores de tejido, maestra Juana María Garza  de danza y Blanca Lidia Villarreal de Pintura textil.

