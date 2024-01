Clausuran trabajos de constructora

El departamento de Protección Civil clausuró las labores de la Constructora Servicios Guao SA de CV, tras recibir una llamada por parte de vecinos de la colonia Rieles del Valle ubicada al norte de la ciudad reportando una situación de inseguridad y al contestarla se procedió a actuar conforme a la legalidad.

Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil y Bomberos, señaló que los vecinos tenían inquietud por los riesgos estructurales y eléctricos de las viviendas que construyeron pero además por la inundación que se hace en días de lluvia, en los lugares donde la constructora sigue trabajando.

Al acudir encontraron grietas que van a dar a los circuitos eléctricos, al filtrarse la húmeda puede generar una descarga y presentar situación de alto riesgo. También detectaron que hay una calle que topa esa colonia donde se inunda, el agua entra a los domicilios.

Al levantar el acta, una persona de nombre Ángel Alejandro; representante de la compañía, hizo acto de presencia pero llegó en un vehículo a alta velocidad sin importar que hubiera niños en la calle, por lo que Seguridad Pública procedió a detenerlo por obstrucciones en los trabajos, por conducir a alta velocidad y por su actitud agresiva.

Se levantó un acta circunstanciada pues se verificó el riesgo para un aproximado de 20 familias, además se suspendió actividades, ahora tienen que hacer acto de presencia en Protección Civil y Obras Públicas para presentar peritajes estructurales y eléctricos para determinar el riesgo en el área, de eso depende que se destrabar la situación legal.

Se aplicará una multa económica que va de 6 mil a 800 mil pesos dependiendo de la gravedad de la situación, de hacer caso omiso no pueden continuar actividades hasta que demuestren que no hay riesgo en las labores que están realizando.

El director señaló que los permisos que tienen no se dieron en la actualidad administración. Sino en la administración de Florencio Siller, tiene una vigencia pero además al detectar riesgo no se autoriza que continúen con las labores hasta no garantizar la seguridad de las personas.