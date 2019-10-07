Colabora UCD con la Fiscalía

FRONTERA, COAH.-Las personas que tienen autos mexicanos siempre dicen que en los operativos deberían de retirar los chuecos porque sí sus dueños cometen un delito utilizándolos no se pueden rastrear, en este caso la UCD ha entregado información oportuna a la Fiscalía cuando algún vehículo de la organización forma parte de algún robo, accidente o secuestro.

Hasta el momento no les han retirado ningún auto en los operativos, por ello se solicita a los agremiados contar con la papelería vigente en todo momento.

José Alanís Rivera, Coordinador Regional de la UCD dijo que cuando el propietario de un auto comente algún delito y los elementos de la fiscalía del Estado solicitan información, de manera inmediata se les da acceso al padrón con la intención de que la persona sea localizada, ya que el traer auto de procedencia extranjera no significa infringir la ley.

Explicó que se han presentado por lo menos cinco casos donde los elementos de la fiscalía acuden a solicitar información para el esclarecimiento de algún delito o para dar con el paradero de alguien que participó del mismo, información que se les da de forma inmediata.

“Hasta el momento no hemos tenido ningún problema con las autoridades, dentro del último operativo no nos recogieron ninguna unidad, porque hemos hablado con nuestros afiliados para que el auto esté completamente identificado con su papelería y sobre todo que no tenga reporte de robo, ya que de lo contario daremos a las autoridades un pretexto para que estos sean recogidos”.

Cabe mencionar que hasta el momento la totalidad de los autos “chuecos” que son parte de la UCD están debidamente identificados, ya que el tener un auto de procedencia extranjera no justifica que sus propietarios participen de actos ilícitos por creer que no serán ubicados por la unidad.

Mencionó que aunque los datos son confidenciales, en caso de que el Ministerio Público lo solicite, de forma inmediata se le otorgan los datos para que se esclarezca el delito del que se derive la investigación.