Realizan colecta para Juanito, bebé abandonado en Castaños

CASTAÑOS, COAH.– La historia de Juanito, el bebé recién nacido que fue abandonado en Castaños y cuyo caso conmocionó a la Región Centro de Coahuila, ha generado una ola de solidaridad entre la ciudadanía. A través de redes sociales, habitantes iniciaron una colecta para reunir artículos de primera necesidad destinados al menor, quien continúa internado en el Hospital General "Amparo Pape de Benavides" bajo atención médica.

La iniciativa fue impulsada por Erika Jasmín de la Torre, quien, mediante una publicación en Facebook, convocó a la población a donar pañales para recién nacido y etapa 1, toallitas húmedas, shampoo, crema y otros artículos para bebé. En su mensaje señaló que el pequeño "no tuvo baby shower, regalos ni mucho menos una cunita", por lo que pidió sumar esfuerzos para brindarle apoyo durante su estancia en el hospital.

En la publicación también informó que los donativos serán recibidos este jueves 2 de julio a partir de las 16:00 horas en su domicilio, ubicado en la calle Leandro Valle 404, colonia Independencia Sur, en Castaños. Asimismo, anunció que el viernes 3 de julio acudirán al hospital para entregar lo recaudado e invitó a quienes deseen acompañar la entrega.

La convocatoria recibió decenas de reacciones y comentarios de respaldo. Varias personas manifestaron su intención de donar pañales, productos de higiene, ropa y otros artículos para el recién nacido, mientras que otras destacaron la importancia de dejar de lado la polémica generada por el caso y concentrar los esfuerzos en el bienestar del menor.

El caso de Juanito cobró relevancia luego de que presuntamente sus padres lo abandonaran y simularan haberlo arrojado a un contenedor de basura para ocultar lo ocurrido. Tras ser localizado, el recién nacido fue trasladado de inmediato al Hospital General "Amparo Pape de Benavides", donde permanece bajo observación médica y protección de las autoridades, mientras continúan las investigaciones y el proceso legal correspondiente contra los presuntos responsables.