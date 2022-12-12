Colocan primera Piedra de Iglesia

San Buenaventura, Coahuila. - En un evento de mucha fe y grandeza de la gente del Ejido El Cerrito, el joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez junto a los pobladores colocaron la primera piedra para la construcción de la capilla nuestra señora de Guadalupe en Ejido El Cerrito.

“Estoy seguro que este proyecto viene a dar una nueva imagen para este bonito ejido, será un atractivo más porque se encuentra en este cerro donde cuenta la historia que hace 50 años estuvo un nicho en honor a la Virgen de Guadalupe y estas obras surgen de gestiones de la sociedad” dijo el alcalde.

Recordó que en esta comunidad tomó protesta como Presidente Municipal y al lado del Cabildo sambonense hicieron el compromiso de trabajar por todas las comunidades.

Al evento asistió el Ingeniero Indalecio Garza quien acompañó a su querido padre el ex alcalde Severino Garza quien nació en este Ejido Guadalupe Victoria mejor conocido como “El Cerrito”.

La familia católica también se dijo muy agradecida por esta obra quien arranca en esta fecha especial ya que cada 12 de diciembre se venera a la Virgen Guadalupana donde algunos habitantes han colaborado para que se tenga más infraestructura.

“En lo personal con mi familia y lo que me corresponde como alcalde estaremos apoyando para que esta Capilla esté lista como un lugar de paz y unidad entre la gente, agradezco al párroco de la Iglesia del Santo Patrono Buenaventura padre Antonio Carranza por la bendición a este lugar” expresó el alcalde mientras saludaba a cada uno de los habitantes.

El comisariado Ejidal y regidor de Desarrollo Rural Sergio Eduardo Rodríguez agradeció al alcalde por considerar esta obra, así como a los donantes de material por confiar en acciones altruistas que serán de beneficio comunitario.

Al final se preparó un convivio con ricos tamales preparados por las familias y la señora Ludivina Charles quien destacó el ánimo de la gente por este grato arranque de obra que culminó con pirotecnia.