Colocan señalización Y bollas en Castaños

La dirección de Transporte y Vialidad implementó una actividad de seguridad vial en la calle Emilio Carranza de la colonia Occidental, la cual ahora es una calle libre, pero los ciudadanos desconocen y no respetan la señalización lo que ha originado varios accidentes.

David Guerrero; director de Transporte y Vialidad mencionó que esta se volvió una calle de mucho peligro, por eso están poniendo reductores de velocidad para que el automovilista esté obligado a hacer alto total antes de intentar cruzar.

Esto se realizó con base a reportes de ciudadanos, en el lugar hay nuca problemática porque los ciudadanos no están acostumbrados a que esa es una calle libre y no hacen alto en el resto de las calles que le colindan.

Explicó que pese a que hay señalamientos de vialidad, no respetan pues desde que se cambió la vialidad se han presentado un promedio de 20 accidentes en donde más choques se han presentado es en el cruce de la calle Allende con Emilio Carranza.

El director mencionó que estos accidentes solo han hecho daños materiales pero es precisamente lo que buscan evitar algo más crítico que ponga en peligro la vida de los ciudadanos, sobre todo ahora que es temporada decembrina ya que los paisanos de la colonia Occidental no saben que ahora la calle Emilio Carranza es libre y que todas las demás deben hacer alto.

Por ello la calle desde el día de ayer ya cuenta con bollas y señalización vial, estos últimos se colocaron desde que se hizo el cambo en la vialidad, por lo que el director exhortó a la población manejar con mayor precaución en esta área.