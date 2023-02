Combate Frontera El Cáncer Infantil

FRONTERA COAH-. Por el Día Internacional del Cáncer Infantil que fue el 15 de febrero, autoridades municipales en coordinación con la Cuarta Jurisdicción Sanitaria realizaron un evento, esto para poner en alerta a padres de familia y actuar ante cualquier malestar en los pequeños, el alcalde Roberto Piña dio unas palabras y se comprometió a colaborar en todo lo necesario cuando se trate de la salud de un niño.

"No hay algo más triste y doloroso que ver algún niño sufriendo por alguna enfermedad, no hay nada que dé más impotencia que no poder ayudarle a un pequeño a un tema que a ellos no les alcanza para saber qué pasa", comentó el alcalde Roberto Piña.

En México el cáncer es la primera causa de muerte en los pequeños. La intención es crear conciencia en padres de familia.

Dijo que los adultos son los que tienen las armas y elementos para estar al pendiente e involucrarse en todo lo que se pueda y se necesite en favor de la salud de los niños y niñas, celebró que gaya mucha gente con mucha capacidad en el tema de salud desde el secretario de Salud en hasta la Cuarta Jurisdicción Sanitaria en la Región Centro.

"Se seguirá haciendo todo lo humanamente posible porque todos los niños estén sanos y felices, felicitó al gobierno del Estado por el tema de salud", comentó el alcalde.

Por su parte Faustino Aguilar Arocha dijo que se cuenta con mucho apoyo de todos los municipios en el tema de salud y esta convencido que cuando se trabaja en equipo las cosas resultan ser mejor.

"Duele mucho tender estos casos, quisieran que todos recibieran una excelente atención y que nadie se enfermera, la secretaria e instituciones del sector salud están comprometidos a mejorar la calidad de vida de los niños que presenta este terrible enfermedad a garantizar la buena atención y la detención oportuna", comentó el doctor.

Dijo que en México, lamentablemente el cáncer infantil ha sido la primera causa de muerte en niños recién nacidos a 14 años, las causas no están muy bien determinadas, el cáncer infantil tiene un mejor pronóstico que los alumnos sobre todo si reciben un tratamiento adecuado.