Combaten militares consumo de drogas

"Monclova está bien, ¿no se siente?, ¿no se nota?, si hemos hecho detenciones pero son delitos menores", comentó Gerardo Reyes; Coronel del 105 Batallón de Infantería quien mencionó que lo que más les importa es trabajar en la parte del consumo de las drogas.

El Coronel manifestó que afortunadamente en la región no ha estado muy marcado este problema como en otras partes del país, pero mencionó que si se han tenido indicios muy mínimos en los que trabajan para erradicar.

Por parte del 105 Batallón de Infantería se realizan actividades de prevención para evitar que circule cualquier tipo de drogas y dañe a los jóvenes a quienes se les ha hecho mucho hincapié sobre las consecuencias del consumo de drogas.

"Nos enfocamos en el consumo, si no hay consumidores, no puede haber venta, estamos realizando pláticas a jóvenes de todos los niveles, primaria, secundaria, preparatoria y universidad para que no caigan en el consumo de esa droga", comentó.

El Coronel comentó que estas acciones y las que realizan el resto de las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, han funcionado para tener la seguridad que se tiene pues tampoco se han presentado casos de huachicol.