Comercio en ‘Face’ afecta a “pulgueros”

FRONTERA., COAH.- Comerciantes de la pulga de la colonia la Sierrita coincidieron en que han bajado sustancialmente las ventas debido a la gran cantidad de páginas de ventas que existen vía redes sociales, donde se comercializa el costo de ropa y productos muy por debajo de su costo real, marcando una competencia desleal a los comerciantes que sí pagan sus impuestos.

Juan María Esparza Cabello, comerciante que recorre las diversas pulgas de la localidad vendiendo artículos de limpieza y ropa, dijo que desde el año pasado se ha notado una disminución en la venta de los productos, siendo las páginas de Facebook su más grande competidor.

“Yo he notado baja en las ventas desde el año pasado, sobre todo en el mes de diciembre, cuando las personas que venden en páginas de redes sociales realizan ventas con ofertas de hasta 50 por ciento en el costo de los artículos, promociones que no dañan su inversión, toda vez que compran sus artículos directo de las fabricas, ya que los reciben vía paquetería a precios muy económicos”.

Dijo que en el caso de los “pulgueros”, adquieren las pacas en lugares establecidos y pagando el impuesto que les solicitan, además de que la gente que vende productos de limpieza, shampoo, desodorantes y otros artículos de higiene personal, tienen que traerlos de Estados Unidos pagando el impuesto correspondiente, por lo que no pueden bajar el costo al mínimo de precio.

Explicó que como las ventas por internet no tiene un cobro por realizarse ni pagan un impuesto, la gente puede comercializar los artículos de forma económica, ya que cuentan con proveedores del sur del país, por lo que la ropa y calzado los obtienen a costos muy económicos e incluso se manejan intercambiando, situación que genera disminución en las ventas de los negocios de las pulgas.

“Esperamos que en esta temporada las ventas no estén muy bajas, cada vez es menos costeable ser un comerciante y pagar impuestos, pues las ventas por internet son directas, además la gente que vende y compra realiza las promociones en el momento, por lo que no se puede competir contra ellas”.