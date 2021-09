Comercio sufre; Insuficiente repunte en las ventas

FRONTERA.,COAH.-Aunque las ventas en los negocios locales han comenzado a repuntar y con ello la recuperación económica va en acenso, aun falta un alto porcentaje para lograr una recuperación completa, lo anterior informó el Presidente de la Cámara de Comercio .

"He realizado recorridos por los negocios locales y vemos con agrado como las personas están comprando en Frontera, el regreso a clases ayudó en mucho a los comerciantes locales quienes durante más de un año no movieron sus productos debido a que no había clases de forma presencial".

Cesar Chávez Ramón comentó que el cierre de la Frontera también ayudó en mucho a que la gente se quedara a adquirir sus artículos de forma local, pues antes acudían a tiendas de Estados Unidos para surtir sus útiles, mochilas e incluso sus despensas y por ahora se están acostumbrando a consumir lo que aquí se vende.

"Los negocios poco a poco van incrementando sus ventas, sin embargo aún falta para lograr el porcentaje que se vendía en años anteriores, las festividades no atrajeron recuperación económica a los comerciantes, quienes a comparación de otros años, no lograron vender los productos y trajes típicos de esta temporada ya que las escuelas en su mayoría no realizaron evento".

Así mismo el Presidente de la Cámara de Comercio comentó que son los pequeños comerciantes los que han logrado vender un poco más y con ello comenzar a recuperar los recursos que perdieron durante el año pasado, esto porque al no poder la gente salir de casa libremente, acudía a los mercados ambulantes para adquirir alimentos, frutas, verduras y carnes en negocios de la comunidad.