"Como Frontera nadie le invierte"

FRONTERA COAH-. No hay otro municipio en Coahuila en donde se esté invirtiendo más en obra pública que en Frontera, mencionó el alcalde Roberto Piña, "Y si me quieren retar acepto pero no, no hay otro municipio en el que se invierta más recurso 100% municipal", comentó.

"Si lo hay que me diga quién, que sea solo con recurso municipal, aquí hemos invertido más de 100 millones de pesos de un presupuesto de menos de 300 millones de pesos", comentó.

Entre estas inversiones se encuentran las áreas deportivas de la colonia La Sierrita, también la unidad deportiva de la Occidental, aquí se contempla también las obras de pavimentación.

Además el alcalde comentó que hoy le entregan el proyecto del arroyo de Frontera en el que también se realizó una importante inversión pero que era necesario para seguir gestionando el recurso.

A esto se le suma el puente peatonal que construirán, además de la construcción de la preparatoria, entre más obras que benefician a cientos de fronterenses.

El alcalde dijo que ya tiene comunicación con Gómez Parra, secretario de Gobierno Federal a quien le presentará el proyecto este año, también en próximos días llegará el recurso del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes "

"Todo quiero hacer con el ISAI, no sé cuánto es, se genera a la mera hora pero bueno, estoy tocando puertas, la prioridad es la educación, la salud, empleo, en eso nos vamos, el trabajo está fuerte, la educación lo las soltamos", comentó el alcalde.