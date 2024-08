Comprometido con juventud e infancias

San Buenaventura, Coahuila a 15 de Agosto 2024. El trabajo en pro de la juventud e infancias ha generado la confianza de la población en el Alcalde Hugo Iván Lozano Sanchez quien ha destacado por la recuperación de los casi 30 espacios públicos que tiene San Buenaventura.

Acompañado de las soberanas Mariale I, princesa Sofía Villaseñor y Flor del Ejido Sombrerete Adriana, El Edil hizo entrega de una cancha de pasto sintético y en su mensaje dijo que San Buenaventura merece tener lugares adecuados donde los niños y jóvenes puedan practicar el deporte, donde las familias salgan a caminar o estar un rato en armonía.

"Desde mi administración hicimos el compromiso ciudadano de mantener las áreas públicas mejor rehabilitadas y aquí es una muestra de trabajar en las condiciones de plazas muy dañadas con la finalidad que la gente las pueda utilizar de la mejor manera, quiero resaltar que hoy tenemos la oportunidad de saludar a las soberanas porque ellas son parte de este proyecto que se está realizando y que trabajaron también con mucho esfuerzo por nuestro municipio; que más adelante se invertirá en el proyecto que eligieron y las obras que están planteando pues se vean hechas realidad en nuestra comunidad" enfatizó el alcalde.

Hugo Lozano exhorta a los sambonenses de cuidar las plazas y canchas que están rehabilitando para que logren disfrutarlas ya que a diferencia de hace muchos años en San Buenaventura se tenían casas muy grandes y terrenos muy amplios donde los niños podían jugar, hoy no es así y los niños requieren un espacio público en su sector donde puedan participar porque las casas pues ya no tienen las mismas dimensiones que antes, hay colonias donde se han entregado canchas nuevas y en menos de un mes las vandalizan y eso no se debe permitir, por eso el apoyo de la comunidad es muy valioso.

La reina Mariale I dio la patada inicial del juego amistoso de futbol y con ella el alcalde Hugo Lozano, la princesa Sofía y Flor del Ejido saludaron a los niños que contentos recibieron las nuevas instalaciones de Los Nogales.