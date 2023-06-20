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Coahuila

Con calor infernal vivirán migrantes pesadilla mexicana

Las más altas temperaturas son las que se registran esta semana, alertó Protección Civil.

Mónica Meza
Por Mónica Meza - 20 junio, 2023 - 08:43 p.m.
Con calor infernal vivirán migrantes pesadilla mexicana
Brindan la atención elementos de Protección Civil y Bomberos.

FRONTERA COAH-. En gran parte del país está la ola de calor muy fuerte con temperaturas superiores a los 40º centígrados, así estará todo lo que resta del mes, son las peores condiciones para que los migrantes busquen una mejor vida, pero aun y con todo esto, siempre se les brindará la atención.

Lo anterior lo mencionó Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil y Bomberos, dijo que vienen de Ecuador, Venezuela, Honduras, van al norte del país para brincar a Estados Unidos y lo hacen con sus niños desde mese de nacidos.

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Los primeros fueron los niños y niñas.
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Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil y Bomberos.
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Han contabilizado 117 migrantes algunos de ellos en situación crítica ya que el director mencionó que muchos se quedaron sin agua y tomaron agua de un charco, traen diarrea, problemas estomacales fuertes, cuadros de deshidratación graves, algunos fueron trasladados a hospitales otros están en tratamiento.

Ayer los paramédicos de Protección Civil estaban evaluando a los más pequeñitos, asegurándose de que no fuera grave y de lo contrario trasladarlos a un hospital, además revisaron las condiciones físicas para ver qué acciones se tomarán.

Fueron un promedio de 3 personas las trasladas al hospital  y después de eso podrán continuar porque la gente quiere llegar al norte y las condiciones no son nada buenas, no pueden ir arriba de un tren  expuestos a las inclemencias del tiempo.

“Se prevé que siga está situación, la prioridad de Protección Ci vil es la población y todos los que estén en la ciudad, sobre todo si están en situación crítica, es la instrucción del alcalde Roberto Piña”, comentó el director.

Mencionó que ellos traen el celular, están bien comunicados entre ellos mismos de uno a otro se dice que ay una iglesia que apoya a los migrantes y muchos llegaron por su propio pie, pero mencionó que sí es alarmante que si no se les da la atención puede ser más grave.

 

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    Los primeros fueron los niños y niñas.

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    Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil y Bomberos.

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