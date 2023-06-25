Con fiebre y deshidratados

FRONTERA COAH-. De nueva cuenta un promedio de 100 migrantes llegaron al municipio de Frontera, algunos de ellos con cuadros de deshidratación y golpes de calor, todos fueron atendidos en la Parroquia del Verbo Encarnado de la colonia Occidental.



Lo anterior lo dio a conocer Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil y Bomberos, señaló que fue el pasado martes aproximadamente a las 16:30 horas cuando recibieron un reporte respecto a que en crucero de la calle Soledad de la colonia Occidental, un venezolano de 35 años de edad estaba poli traumatizado por haber caído del tren y se pedía el apoyo.

Elementos de Protección Civil acudieron a brindarle la atención pre hospitalaria y lo trasladaron al hospital Amparo Pape en situación de salud sumamente crítica, se informa posteriormente que debido a la gravedad de sus lesiones lamentablemente falleció.

Luego de eso, un promedio de 100 migrantes llegaron a la Parroquia del Verbo Encarnado, en su mayoría de nacionalidad Venezolana, eran mujeres y niños que presentaban un grado de deshidratación.

“Se realiza triage ya que tres personas tenían alto grado de deshidratación y golpes de calor y se trasladan al hospital Amparo Pape”, comentó el director.

Quienes fueron trasladados al hospital fueron un bebé de 6 meses, una mujer embarazada y un hombre de 23 años mientras que el resto de los migrantes se estabilizan en Sitio, se hidrataron, se comieron, recibieron calzado y agua para su aseo personal hasta el día siguiente que retomaron su camino.

Ángelo Grimaldo, comentó que estas son acciones que se hace por humanidad, mencionó que la administración de Roberto Piña siempre estará disponible para brindar la atención a los migrantes que pasen por esta ciudad.