Con Rally en San Buena festeja Hugo a los jóvenes

El alcalde premió a equipos de estudiantes ganadores.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 31 agosto, 2023 - 07:30 p.m.
El alcalde pelirrojo Hugo Iván Lozano Sánchez cerró el mes de los jóvenes de San Buenaventura.

San Buenaventura, Coahuila.- El alcalde pelirrojo Hugo Iván Lozano Sánchez cerró el mes de los jóvenes de San Buenaventura con divertido Rally Deportivo.

El Departamento de ICOJUVE organizó el evento de competencias que convocó a estudiantes y jóvenes de la ciudad.

La Regidora Laura Kariet Gallegos desde el Instituto Coahuilense de la Juventud junto a la coordinadora Mirka Jaqueline Martínez invitaron a los alumnos de la secundaria Andrés s viesca y CECyTEC para festejar con una serie de actividades en la Unidad Deportiva.

Para este Rally Juvenil se inscribieron 8 equipos de 7 personas cada uno quienes fueron identificados por el color de su elección, entre los que destacaron Azul, Rojo, Naranja, Celeste, Morado, Verde, Amarillo y Café.

El alcalde Hugo Lozano y Cabildo participaron en este evento y al término de las competencias entregaron premios en efectivo a los 3 equipos de ganadores quienes obtuvieron como primero 3 mil pesos, 2 mil para el segundo; tercero 1 mil pesos.

- Primer lugar Equipo Verde

- Segundo lugar Equipo Azul

- Tercer lugar Equipo Rojo

 
