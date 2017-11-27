Con triunfo de Riquelme se respetó el voto: PRI

Frontera.-Más que una decisión del Tribunal fue el respeto al voto ciudadano lo que se anunció con la legitimidad para Miguel Riquelme, sostuvo el presidente del PRI municipal quien además aseguró que fueron solo panistas que no saben perder y priistas traidores los que buscaban que no se reconociera el resultado del pasado 4 de junio.

Como fue sabido de todos, en la sesión pública del pasado viernes realizada en el TEPJF se validó el triunfo de Miguel Riquelme al no sobrepasar los gastos de campaña establecidos por la ley electoral, además de descartar una serie de impugnaciones más presentadas por los integrantes del llamado #coahuiladigno.

Sobre el tema en particular y como presidente del comité municipal del PRI, José Antonio Juaristi sostuvo que se respetó el triunfo que desde el pasado 4 de junio fue otorgado por la ciudadanía al candidato de su partido como lo fue Miguel Riquelme, indicando que los votos fueron mayores para el hoy gobernador electo y que eso fue lo que se validó.

Sostuvo también que fueron panistas que no saben perder y priistas traidores los que buscaban anular la elección, pero aseguró que lo hacían con argumentos poco convincentes y que eso quedó claro ante la decisión del tribunal que en su decisión confirmó lo que todos sabían desde el día de la elección.

Indicó que sin lugar a dudas fue el triunfo de todos los coahuilenses y ahora a partir del próximo viernes sostuvo se verán los resultados del trabajo que se tendrá con el PRI y con Miguel Riquelme como gobernador.