Concientizan para no usar el celular mientras manejan

SALTILLO, COAH.- Con el objetivo de concientizar a la población acerca de los riesgos que representa utilizar el celular mientras se maneja, el Gobierno Municipal de Saltillo, que encabeza el alcalde José María Fraustro Siller, lanzó la campaña: "Ese mensaje puede ser el último".

El objetivo de la campaña es evitar los accidentes vehiculares y con ello las consecuencias negativas para la vida, la salud o el patrimonio de las personas.

El Municipio informó que los mensajes de la campaña se difunden a través de televisión, radio, redes sociales y anuncios espectaculares, a fin de llegar a toda la ciudadanía.

En la campaña se describe la conversación por celular entre dos personas, una de ellas al volante, quien después de ir texteando ya no llega a donde lo esperan porque sufrió un accidente. La campaña concluye con el mensaje: No uses tu celular mientras manejas.

Adicional a la campaña, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de policías preventivos, hace labor de proximidad social en los cruceros para exhortar a los automovilistas a manejar con precaución.

La Comisaría de Seguridad dio a conocer que durante el mes de enero de este año se registraron de manera general, es decir, por diferentes causas, un total de 59 accidentes viales, un 22 por ciento menor a los 76 que se tuvieron en el mismo periodo del año anterior; sin embargo, es necesario insistir a los automovilistas en la responsabilidad que implica conducir.