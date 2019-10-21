Concluye con éxito el Tren de la Salud

FRONTERA, COAH.- Con un rotundo éxito cerró sus cuatro días de actividades en Dr. Vagón Tren de la Salud, brindando una atención médica de excelencia a los habitantes de Frontera y la Región, quienes desde temprana hora abarrotaron las instalaciones de la empresa FERROMEX para recibir atención médica de una gran cantidad de especialidades, esto de manera totalmente gratuita.

Será Grupo México el encargado de decidir sí el próximo año se recibe de nueva cuenta el Dr. Vagón en esta ciudad.

Fue el Coordinador Administrativo del Dr. Vagón Héctor Iván Facundo Castillo quien se mostró feliz por haber cumplido el objetivo, ya que los cuatro días de atención se registró un lleno total en cada uno de los 17 vagones en donde los más de 60 especialistas revisaron y escucharon la problemática de salud de cada uno de los pacientes.

Dijo que el personal del Dr. Vagón se mostró complacido por el recibimiento que les dieron no solo las autoridades municipales representadas por el Alcalde Florencio Siller y su esposa Martha Beltrán, sino por cada uno de los ciudadanos quienes agradecieron por la atención recibida, la cual aseguraron fue con total amabilidad, respeto y sobre todo conocimiento a la hora de brindar un diagnóstico.

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Con un lleno total en sus diferentes especialidades, dice adiós a esta ciudad el Dr. Vagón, Tren de la Salud.

“Nos vamos muy felices porque la gente nos recibió muy bien, atendimos desde bebés hasta personas de la tercera edad, todos cooperaron muy bien dándonos a conocer sus dolencias y antecedentes para que el diagnóstico fuera con gran exactitud, esperamos regresar el próximo año a brindar más atenciones médicas”.

Explicó que esta fue la ruta número 65 del tren de la salud, el cual ha recorrido todo México gracias al apoyo de Fundación México por medio de la empresa FERROMEX, quienes siempre se han preocupado por llevar servicios médicos de calidad a las comunidades más vulnerables de todo el país, y quienes serán los que tomarán la decisión de regresar el próximo año a esa ciudad.