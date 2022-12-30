Contactanos

Coahuila

Concluye la obra de Pavimentación

Terminan labores en la calle Universidad de Frontera.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 30 diciembre, 2022 - 08:28 p.m.
Concluye la obra de Pavimentación
Concluyó la pavimentación de la calle Universidad.

El Gobierno Municipal concluyó la obra de pavimentación sobre la calle Universidad y ha arrancado con los mismos trabajos en las calles Ciencias Políticas y Preparatoria.

Roberto de Bosque, director de Obras Públicas, informó que la Universidad era una obra muy anhelada por los vecinos y hasta esta administración que encabeza el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya se realizó para conectar las colonias Sierrita y Magisterial, beneficiándose con ella cientos de habitantes.

Sin duda esta pavimentación contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias y la seguridad para los estudiantes y maestros de la secundaria Nezahualcóyotl pues la obra se localiza a un costado de la misma y permitirá que los jóvenes transiten por una mejor vialidad.

La obra pública se realiza hasta el último día del año.
Roberto del Bosque, director de Obras Públicas.

Tan solo en este año, se han invertido más de 17 millones de pesos en la pavimentación de las calles; Ahuehuete, Agraristas de la colonia Occidental, Manuel Alvarado y Jesús Lugo del sector Regidores que viene siendo un circuito vial para unir el libramiento Carlos Salinas de Gortari y Carretera 30.

Terminó la pavimentación de la calle Universidad y actualmente se realizan los mismos trabajos sobre las arterias Ciencias Políticas y Preparatoria de la colonia Magisterio.

“No hacemos las entregas oficiales de obra, al alcalde le gusta hacer la supervisión al inicio, a mediación y al terminar, que ya queda entregada la calle”, agregó. 

