Condena Gladys pleito del Alcalde

Frontera.- La alcaldesa electa de San buenaventura Gladys Ayala, consideró que es una falta de respeto para los ciudadanos y un acto totalmente reproblable, la confrontación del Alcalde y las fuerzas de seguridad.

Cuestionada en torno al tema, la alcaldesa electa indicó que lo único que conoce del caso es lo que todos han visto mediante el video y en donde se escucha claramente la forma incorrecta en que actuó “La Pólvora”.

Consideró que fue una cuestión de índole personal, lo cual lamentó, pero sostuvo que todas los ciudadanos merecen respeto y un trato digno, señalando que figuras públicas deben pregonar con el ejemplo.

“Ser servidor público es representar a los ciudadanos y por ello se merecen respeto en todos los sentidos, expresando que sobre todo se requiere también el respeto a la propia investidura del funcionario”, señaló la Alcaldesa Electa.

Gladys Ayala dijo que fue totalmente reprochable la actitud del edil, pero también sostuvo que deben de ser las autoridades competentes las que determinen las responsabilidad de cada quien en los hechos.

FISCALÍA INTERVENDRÁ SI SE DENUNCIAN LOS HECHOS

Sobre el particular, el fiscal general del estado Gerardo Marques sostuvo que por el momento la dependencia a su cargo no ha recibido denuncia alguna de los hechos, a pesar de contar con la agencia especializada en investigaciones contra servidores públicos.