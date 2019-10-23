Condena Lencho quiten el Fortaseg

FRONTERA COAH.- Luego de que alcaldes de varios municipios del país acudieron ante el presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitarle devuelva los recursos del Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad, el Alcalde Florencio Siller dijo que la manifestación es necesaria.

“Fueron 10 millones de pesos lo que nos retiraron de un mes a otro, lo que es una falta de respeto para los habitantes de todos los estados, ya que los ayuntamientos estamos utilizando recursos de los pagos de impuestos para cubrir el área de seguridad”.

Dijo que al destinar recursos del fondo de infraestructura y de los impuestos al departamento de seguridad, se deja desprotegida a la ciudadanía, pues se retira recursos que pueden ser destinados a obras de beneficio social.