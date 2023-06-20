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Coahuila

Confían en Cuatro Ciénegas emprendedores

El alcalde Beto Villarreal visita a los inversionistas y agradece por aportar en la atracción de visitantes.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 20 junio, 2023 - 08:28 p.m.
Confían en Cuatro Ciénegas emprendedores
El Ingeniero Manuel Humberto Villarreal Cortez hizo un recorrido por el Centro Histórico.

Cuatro Ciénegas, Coahuila.-  El Ingeniero Manuel Humberto Villarreal Cortez hizo un recorrido por el Centro Histórico y aprovechó para visitar a los emprendedores que confían en invertir a sus negocios.

El  Presidente municipal de Cuatro Ciénegas saludó al ciudadano César Flores quien avanza en la remodelación de su negocio para ofrecer un concepto renovado como prestador de servicios.

Durante su  visita conoció más de cerca el  proyecto “Estación Arocha” donde  está en marcha las instalaciones conocidas como “El Casino” donde el propietario busca recatar con una visión innovadora no solo la infraestructura del lugar sino también el sentimiento que representa este importante lugar para los cieneguenses.

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Ubicado en la Calle Presidente Carranza de la zona centro se contempla un futuro prometedor.
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El Presidente municipal de Cuatro Cienegas saludó al ciudadano César Flores quien avanza en la remodelación de su negocio.

Ubicado en la  Calle Presidente Carranza de la zona centro se contempla un futuro prometedor ya que se encuentra a una cuadra de la Plaza, y es un espacio de mucho afecto por el Propietario Cesar Flores  quien dará un giro hotelero a este proyecto.

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    Ubicado en la Calle Presidente Carranza de la zona centro se contempla un futuro prometedor.

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    El Presidente municipal de Cuatro Cienegas saludó al ciudadano César Flores quien avanza en la remodelación de su negocio.

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