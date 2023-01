Confirma Frontera aumento a policías

FRONTERA COAH-. En el Día Internacional del Policía el alcalde Roberto Piña reconoció la labor de los elementos, les dijo que vienen muchas cosas buenas para la corporación y empezaron con el incremento de salarios, un bono, además de la llegada del nuevo director, adquisición de unidades y más elementos.

"Hoy nos toca estar conviviendo con nuestros compañeros elementos de Seguridad Pública, en el mes de diciembre se les festejó con una posada en la que se hizo entrega de regalos, estufas, pantallas, colchones, hoy hacemos un almuerzo, frijolitos charros y tamales", señaló el alcalde.

El alcalde Roberto Piña llegó a las instalaciones de Seguridad Pública acompañado de los integrantes del cabildo, habló con ellos y fue muy insistente en tener cercanía con la ciudadanía, fortalecer la proximidad social, siempre les he dicho que ellos no trabajaba para la presidencia sino para sus familias, esposas e hijos, por eso siempre se les ha invitado a cuidar su trabajo a trabajar en la prevención.

Los invitó a ser prudentes con los ciudadanos a tener un buen comportamiento y no actuar de mala manera, por ello la mayoría ganará el doble de lo que ganaban, su salario será homologado a la media de lo que ganan los policías en la Región Centro.

Ellos deben ganar mejor a partir de la próxima quincena les aparecerá ese aumento, además de una especie de bono cada mes, este bono es para el elemento que cumpla con todo el mes de trabajo, que no tenga reporte y que haga las cosas bien, entrarán al tema de un bono.

"No será a la decisión de una persona, no, tendrá que ser un tema consensado con un tema de la dirección y el acompañamiento, pero ese bono llegará y no habrá con que es que yo no le caigo al jefe por eso a mí no me darán bono", comentó el alcalde.

Tras este discurso el alcalde estuvo con los policías en un almuerzo, fueron tamales y frijoles charros para después tomarse la fotografía del recuerdo y continuar cada quien con sus funciones.

Además el compromiso fuerte es seguir equipando la corporación, se hará un análisis financiero que nos permita detectar cuántas unidades más se necesitan, qué otro tipo de unidades se necesitan y reacondicionar áreas que tienen que ver con el departamento de Seguridad Pública.

Ya hay por graduarse elementos, hay unos jóvenes en la academiaal parecer son 12 ya están evaluados y capacitados, la graduación está próxima pero quieren subir a 150 elementos por lo menos y ese será un trabajo continuo.