Conmemora Frontera día de Protección Civil

MONY43

Conmemoran Día Nacional de Protección Civil con simulacros en Frontera

En el marco del Día Nacional de Protección Civil y en conmemoración de los sismos de 1985, autoridades locales y organismos de auxilio se unieron para realizar diversos simulacros con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Las actividades comenzaron en el C4, donde se llevó a cabo un simulacro de incendio que incluyó la atención a dos personas lesionadas: una con una herida en el pie y otra en el brazo. En el ejercicio participaron brigadas de Protección Civil de Frontera y Monclova, la Cruz Roja, y otros cuerpos de auxilio, logrando completar el simulacro en 15 minutos.

Durante la jornada, se destacó la importancia de la participación de la ciudadanía y las brigadas de emergencia en la protección civil, así como la necesidad de realizar simulacros en diversos lugares como empresas, centros educativos, edificios públicos y centros comerciales. Estos ejercicios permiten identificar áreas de oportunidad y mejorar los tiempos de respuesta ante cualquier eventualidad.

Otro simulacro relevante se llevó a cabo en la Presidencia Municipal, donde los trabajadores evacuaron el edificio y se dirigieron a la zona segura, ubicada en la plaza principal. Ejercicios similares tuvieron lugar en el plantel Conalep, así como en las empresas Nemak y Denso.

Ángelo Grimaldo Barboza, director de Protección Civil, enfatizó la importancia de estar preparados ante cualquier emergencia, instando a revisar que los edificios cuenten con salidas de emergencia, extintores y a que la población mantenga la calma durante las evacuaciones. "Es vital no correr, no empujar y no gritar al momento de una evacuación", subrayó Grimaldo, recordando la necesidad de actuar de manera ordenada y responsable.

Asimismo, el alcalde Roberto Piña recordó que, aunque la región no es una zona sísmica, las emergencias pueden presentarse en cualquier momento y no deben ser tomadas a la ligera. Piña hizo referencia a las tragedias en lugares como Celmania, donde la falta de conocimiento de las reglas de evacuación resultó en la pérdida de muchas vidas. Finalmente, reconoció la labor de Grimaldo y su equipo, destacando la importancia de la capacitación y la preparación constante para salvar vidas.