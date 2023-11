Consterna a alcalde muerte de Lupita

FRONTERA COAH.- Hay quienes ven el servicio público como la oportunidad de tener un ingreso, un bienestar familiar muy lejos de ver el tema de cómo generar bienestar pero para la población, la regidora Guadalupe Martinez Maltos sabía cómo hacerlo.

El alcalde Roberto Piña se mostró muy consternado ante la muerte de una integrante de su cabildo, de esa mujer que fue parte de la victoria y del cambio, una mujer aguerrida de muchos años de servicio a la comunidad y pese a estar al frente de una regiduría, ella nunca dejó de ser una gestora social.

"Ella fue una mujer de luchas encaminadas a ayuda a quien más lo necesitaba, una enfermedad muy agresiva mermó su salud muy rápido y murió la madrugada del domingo a las 4:40 am le dio un infarto fulminante, yo llegué a las 5:00 am y ya no la encontré con vida", comentó el alcalde.

Dijo que "Lupina" fue una mujer de mucha identidad quien recibió muchas muestras de cariño de todo tipo, de gente de todos los sectores, se preocupó por ser una mujer con mucha honradez, con mucha lealtad.

Al ser cuestionado sobre quién ocupará la titularidad de la regiduría, comentó que eso ni siquiera se ha revisado, hay una ley que marca ese ejercicio y dijo que no se tiene prisa, pues hay un lapso considerable de tiempo para ver ese escenario.

"Ella fue una mujer con lealtad, con mucha integridad, con solidaria, ella no me conocía a mí, solo había escuchado cosas de mí, cuando decidimos arrancar de cero y me dio la oportunidad de conocerme, resultó ser la persona más afín a mi ejercicio, a mi trabajo, a mi persona, la identificaban conmigo y es que era muy cercana a mí", comentó el alcalde.

Ella fue parte del triunfo, del cambio, del posicionamiento, de generar confianza entre la gente, con la gente de abajo, sin dinero pero con ideología y con mucho corazón.

El alcalde mencionó que sin duda Lupita tendrá un espacio grande en la memoria de quien hace un ejercicio de gobierno, fue una luchadora social todo el tiempo, viendo cómo ayudar a las personas.

"Necesitamos muchas lupitas Martínez Maltos, sabemos quiénes quieren cobrar, recibir un beneficio, ayudarle a más personas, necesitamos buscarlas y encontrar, ella merece que la honremos más que con el nombre de una calle, con la forma correcta de hacer las cosas bien para la gente, honrar su memoria haciendo que su familia se sienta parte de", comentó.