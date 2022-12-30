Construirán Prepa en el 8 de Enero

Todo listo para arrancar la construcción de una preparatoria en el ejido 8 de enero que beneficiará a más de 80 estudiantes, el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya mostró el diseño del proyecto y adelantó los detalles del mismo.

Dijo que la obra incluye 3 aulas, dirección, prefectura, barda, sanitarios, área deportiva, reforestación y tentativamente estará lista en 3 meses.

En el municipio de Frontera existe una gran necesidad de una preparatoria, sobre todo, en el ejido 8 de enero en donde los estudiantes toman clases en las instalaciones del salón ejidal.

La inversión de la obra es de aproximadamente 2 millones de pesos y oficialmente arrancará en los primeros días del mes de enero.

Para la educación la respuesta siempre será sí, por parte del presidente municipal quien durante este año otorgó becas económicas a más de 60 jóvenes deportistas y estudiantes, así como apoyó en la construcción de bardas, equipamiento de aulas y ofreció el servicio de transporte gratuito a universitarios entre otras ayudas a la sociedad estudiantil para mejorar la calidad educativa.