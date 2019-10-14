Contará región con ambulancia aérea

FRONTERA., COAH.- Para la atención de pacientes graves, el Gobierno del Estado dispondrá una ambulancia aérea en el Aeropuerto Venustiano Carranza, informó el Alcalde Florencio Siller Linaje.

“Tenemos el aeropuerto y se tiene que aprovechar, ya sea con los vuelos que posiblemente se realicen de forma directa a Toluca, Guadalajara y Estados Unidos o por medio de la ambulancia médica que el Gobernador del estado tuvo a bien asignar para uso hospitalario en el traslado de pacientes graves”.

Aplaude Florencio Siller Linaje el apoyo del Gobernador del Estado en rubros como la salud, crecimiento empresarial e infraestructura.

Mencionó que este tipo de acciones benefician las políticas públicas implementadas por el Gobernador, ya que es muy importante traer nuevos proyectos en esa área para beneficio de los habitantes de Frontera y la Región.

En cuanto al avance que se tiene en la apertura del vuelo directo Monclova-Toluca, Guadalajara y Estados Unidos, la primera autoridad municipal comentó que ya se realizó la reunión con los directivos de la aerolínea TAR y se revisó los pormenores del boletaje para las interconexiones, ya que cada empresa tendrá que dar a conocer la cantidad de espacios en las aeronaves que requerirá y la frecuencia de las mismas, para determinar horarios, costos y si es o no costeable este tipo de vuelos.

Mencionó que son los empresarios y las autoridades municipales las que podrán su “granito de arena” para que estos vuelos se lleven a cabo, ya que la aerolínea requiere cierta cantidad de espacios por vuelo, por lo que la cooperación de todos es importante.

Otra nota: Trepa barda al chocar

“Estamos creciendo en todas las áreas, por el lado médico el Gobernador ha dado excelentes noticias en cuanto al equipamiento de los hospitales de zona, ya que una ambulancia aérea es de gran apoyo, además por el lado industrial, el aeropuerto está por arrancar este vuelo comercial con el que se facilitará los viajes a los trabajadores, por lo que se espera aún más crecimiento en todos los rubros”.