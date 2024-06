Continúa en Juárez la sequía

SABINAS, COAH.- Mientras que cientos de ciudadanos disfrutan del caudal del Río Sabinas, en Juárez, padecen de la presencia del mismo.

El ex alcalde de Juárez Coahuila, Sergio Kobel denuncia públicamente en redes sociales que el caudal de agua que se está presentando en Sabinas, Coahuila desde el día de ayer, es hora que en su ciudad no ha bajado ni gota de agua. Emitiendo los siguientes mensajes:

"Muy doloroso ver que a nuestro Río y la presa Venustiano Carranza que está en el poblado de Don Martín, no le llega agua como debe ser. Ya deberíamos todos los ciudadanos tomar cartas en el asunto, y ver todo lo que han perjudicado los tajos de carbón sobre el Río Sabinas. Los gobiernos que piensan que se destruya lo poquito que nos queda, ya es una burla, hablar de reforestaciones, chequeo de los Ríos, etc...! Preguntándose que: ¿cuál ecología existe?, respondiendo así mismo que ninguna, Ya no hay amor a nuestras aguas, de nuestros Río".

Así mismo señaló que en pláticas con algunos de sus amigos, le informaron que desde Múzquiz hasta Juárez, hay entre 15 a 16 tajos de carbón, más tomas clandestinas con saqueo del agua de nuestro Ríos.

Declaró que tratarán de investigar todo, ya que es mucho el daño que se ha causado a la Región carbonífera, de los Ríos y la presa de Don Martín (La cual está a un 24 % de su capacidad), es por ello que urge checar.

Mientras que por otro lado a la altura del Vado en el Río de Sabinas, el afluente del río ha aumentado en gran manera, hasta desbordándose por la compresa. En donde se han dado cita cientos de ciudadanos para maravillarse y regocijarse del mismo, deleitando sus pupilas con tan hermoso caudal.

En el lugar se pudo observar a un ciudadano levantando sus manos al cielo y agradeciendo a Dios por su magnífica obra, en donde permitió una tormenta para demostrar su poder y amor para los que habitamos en esta ciudad.

"Él hace grandezas, demasiado maravillosas para comprenderlas, y realiza milagros incontables. Él envía lluvia a la tierra y agua a los campos." Job 5:9-10 NTV

Así mismo cientos de jóvenes y niños aprovecharon para chapotear y jugar en las compuertas de este vado, otros más se encontraban en los bordes del puente, así como en toda la rivera del Río, ya que estuvimos por muchísimo tiempo con una sequía extrema, que afecto en gran manera nuestra Región Carbonífera.

"Hoy es un día lleno de gozo, y alegría el caudal de nuestro Río Sabinas, ha regresado".