Continúa firme el Gobierno de Siller

FRONTERA, COAH.- El Gobierno Municipal de Ciudad Frontera que preside Florencio Siller Linaje, está cumpliendo con el desarrollo de nuestra comunidad.

Como parte del proyecto por mantener una ciudad segura, limpia y ordenada, con más obra pública, seguridad pública, ayuda social, es también de mucha importancia la preparación educativa y la salud.

“Cada día desde el inicio de mi administración que estamos trabajando, dando la importancia a estas vertientes, para que nuestra gente disfrute de mejores servicios, que se traducen en mejores condiciones de vida para cada familia”.

Reforzando el trabajo con mas obras en las escuelas, invirtiendo hasta ahora varios millones de pesos, además de gestionar el programa del Dr Vagón “El tren de la salud”, haciendo llegar muchos mas beneficios a todos los fronterenses.

Es incomparable la labor que realiza Florencio Siller como Alcalde de nuestra ciudad, ayudando a mas personas, llevando el desarrollo y la infraestructura en todos los rincones, ayudando a cada una de las escuelas, y gestionando por servicio médicos de calidad para toda la comunidad.