Continúan fumigación en ejidos de Frontera.

FRONTERA COAH.- Los esfuerzos por combatir el dengue siguen en marcha en los ejidos de Frontera, con la implementación de acciones de fumigación y descacharrización. Ana María Banda, regidora de Salud, destacó la importancia de estas iniciativas, que también se extienden a las colonias locales.

Recientemente, Banda recibió un oficio del comisariado de La Cruz, alertando sobre la presencia del dengue en la zona desde el 8 de enero.

Ante esta situación, se ha programado una fumigación en colaboración con la Jurisdicción Sanitaria, que proporcionará la maquinaria necesaria para llevar a cabo esta labor. Sin embargo, la regidora enfatizó que el primer paso es la descacharrización, un proceso que requiere la participación activa de la comunidad.

"Es fundamental que la gente colabore y saque los objetos almacenados que pueden acumular agua. A menudo, son las personas en los ejidos quienes menos colaboran en este aspecto", mencionó Banda.

Las acciones de descacharrización comenzarán hoy y mañana a partir de las 8:00 a.m., y se hace un llamado a todos los habitantes para que se sumen a esta causa y ayuden a combatir la proliferación del dengue.

Además, se proporcionará abate para que los vecinos lo utilicen en lugares donde se acumule agua. La regidora aclaró que no importa si el recipiente está tapado; el abate debe ser colocado igualmente para prevenir la formación de larvas.

La fumigación está programada para realizarse el lunes 11 y martes 12 de noviembre a las 5:00 a.m., como parte de una estrategia integral para combatir el ciclo acuático del mosquito transmisor del dengue. "Es crucial eliminar los huevecillos y las larvas para interrumpir este ciclo; si no lo hacemos, nuestros esfuerzos no tendrán el efecto deseado", concluyó Banda.