Contratará Sari a seis ex obreros

FRONTERA, COAHUILA.- En un esfuerzo por apoyar a los ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, anunció que este mes se contratarán 6 personas que laboraban en servicios primarios durante la administración anterior.

Además, el gobierno municipal otorgará beneficios en el pago del impuesto predial para aquellos ex obreros que lo soliciten, como parte de las acciones para mitigar el impacto económico que ha dejado la crisis en AHMSA.

El tema de la acerera sigue siendo delicado, luego de que el síndico encargado del proceso de quiebra revelara un nuevo golpe para los trabajadores: parte de la maquinaria y algunos sectores de la empresa no eran propiedad de AHMSA, sino que operaban bajo un esquema de renta cuando la compañía se encontraba en su apogeo.

Este hecho ha generado un nuevo sentimiento de desánimo entre los obreros, quienes han visto reducidas sus esperanzas de una pronta solución.

"Se acercaron conmigo alrededor de 15 a 20 ex obreros, unos solicitando incentivos del predial y otros que laboraran en la pasada administración, ya les dije que si solo organizo bien mis finanzas para que se pueden sumar, es la forma en que los estamos apoyando, sabemos que la situación fue de dos personas que no se pusieron de acuerdo y ellos no tuvieron la culpa"

A pesar de la incertidumbre, el gobierno municipal de Frontera busca alternativas para ofrecer oportunidades laborales a los afectados por la crisis de la acerera, así como incentivos fiscales que alivien su situación económica.