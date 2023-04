Contratarán A 130 policías

FRONTERA COAH.- En el tema de Seguridad, el alcalde Roberto Piña señaló que no bajarán la guardia, ya que para este año se contempla aumentar a 130 elementos de Seguridad Pública, recordó que además se les aumentó el salario y ahorita ni Torreón ni Saltillo paga lo que Frontera a sus policías.

"¿Qué sigue?, no bajar la guardia, trabajar en coordinación con los órdenes de gobierno, estos convencido que lo que no tiene tarea, lo que no tiene una meta, no tiene medición, nosotros ya tenemos la ciudad zonificada, saben dónde andan esas unidades de seguridad", comentó el alcalde.

Dijo que tienen un buen número de elementos, hombres y mujeres que forman parte de las filas de la corporación, pero faltan, 14 están en la academia a punto de ingresar a la corporación en la que ya se tienen un total de 80 elementos pero la meta es llegar a los 130 elementos.

El alcalde comentó que Frontera es la ciudad con el mejor pago a policías ni Saltillo y Torreón pagan lo que Frontera, pero hay que cumplir requisitos y compromisos para ser dados de alta, hay mucho interés por parte de los ciudadanos en formar parte de las filas de la corporación y en eso están.