Convive Hugo con abuelitos

Por Staff / La Voz - 18 diciembre, 2022 - 09:59 a.m.
Divertida tarde pasaron los adultos mayores junto al alcalde Hugo Lozano.

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Para beneplácito de los abuelitos de San Buenaventura, el Ayuntamiento en coordinación con el DIF organizaron amena convivencia con el grupo de adultos mayores.

El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez asistió y saludo a cada uno de los asistentes, asegurando que este tipo de evento seguirá siendo importantes para  presidencia municipal y en coordinación con el DIF siempre están pensando en compensar los grandes valores que han inculcado a las generaciones de la ciudad y el campo.

Personas adultos mayores fueron invitados especiales en esta conviviencia.
El Alcalde les brindó un mensaje con deseos de paz en estas fiestas navideñas.
Se seleccionaron a abuelitos de escasos recursos.
Vestidos de rojos con gorras de Santa los abuelitos disfrutaron una fiesta amena.
El Alcalde Hugo Lozano reiteró que una de las prioridades de su administración es el bienestar de los abuelitos.

Las manos del personal que labora en la cocina del DIF  prepararon el delicioso platillo para la convivencia navideña, que incluyó postre, piezas de pan, dulces regionales y pastel.

Tuvieron el gusto de contar con la presencia de un grupo de alumnos del Cecytec San Buenaventura, que presentaron Villancicos Navideños, dirigidos por el maestro Yohuali Garza Corona y  Alberto Salas.

También asistió el  grupo de abuelitos  del programa BIDA (Bienestar Integral del Adulto Mayor), que tiene como objetivo coordinar, promover e instrumentar acciones con el propósito de propiciar un mejor nivel y calidad de vida a los adultos mayores de 60 años, fundamentalmente de escasos recursos económicos para que puedan continuar con una vida activa de recreación y participación social.

