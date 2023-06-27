Convoca Hugo a cursos de verano

San Buenaventura, Coahuila.- Muy entusiasta el joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez dio la bienvenida a la Titular de la PRONNIF María Leticia Sánchez Campos quien anunció la Convocatoria Estatal del Curso de Verano Santos–PRONNIF 2023, que se llevará a cabo en la Unidad Deportiva de San Buenaventura del 17 de julio al 11 de agosto.

Agradeció al Gobernador de Coahuila Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís por este proyecto con el Club de Futbol Santos Laguna y el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila y por haber elegido a San Buenaventura para que los niños y adolescentes vivan esta gran experiencia.

Se informó que es un curso al que podrán asistir alrededor de 200 niños, niñas y adolescentes sambonenses con el objetivo de desarrollar su habilidad Deportiva personal y social de una forma integral con la disciplina del futbol y otras actividades de interés.

“A través del Curso de Verano junto al INEDEC y el Ayuntamiento impulsaremos la formación Deportiva con valores de cuidado a la salud principalmente, competitividad, honestidad, respeto, responsabilidad, lealtad y solidaridad, que el Club Santos Laguna promueve desde el Gobierno del Estado de Coahuila por medio de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia” dijo Leticia Sánchez.

En representación de la Directora General del Instituto Estatal del Deporte, Alina Garza Herrera, asistió el coordinador regional Javier Esparza; la subprocuradora de PRONNIF Martha Lucía Herrera, del Ayuntamiento el regidor Antonio Portillo, director de Deportes Martín Martínez y directora del DIF Municipal Lorena Del Valle quienes supervisarán estos eventos.

Se pidió registrar a las niñas, niños y adolescentes de entre 7 y 14 años de edad, que vivan en San Buenaventura, en el DIF local, informes en el teléfono 8696941261 o personalmente de 8 am a 3 p.m. para que puedan participar en actividades deportivas, artísticas, culturales y de recreación, durante las 4 semanas del curso, para finalizar con la entrega de reconocimientos y evento especial en el Estadio Territorio Santos Modelo ubicado en Torreón donde tendrán grata convivencia con futbolistas y autoridades estatales.