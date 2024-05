Coordinadora del PT, renuncia apoyo al candidato sin registro en Castaños.

Castaños; Coah.-La coordinadora municipal del Partido del Trabajo, Magda Ávila renunció a seguir apoyando al candidato no registrado Cesar Martínez Falcón por falta de confianza, sumándose ahora al proyecto del Partido Verde en Castaños.

"A las personas que me están hablando para preguntar qué está pasando con el proyecto que traía con el candidato no registrado en el transcurso del día les hago una publicación...lo que si les adelanto es que hoy mi apoyo total es a un partido de izquierda, me visto de verde de color esperanza, esperando su apoyo total después de dar mi punto de vista y mis razones ustedes decide" posteo en su cuenta de FaceBook.

Magda Ávila quien también rechazo la candidatura de Ruth López, al separarse de la alianza por rechazar a la candidata de morena, interpuso una queja ante el IEC por el descontento y decidieron trabajar con un candidato no registrado, actualmente deja al candidato sin registro y se suma al Partido Verde.

Dentro de su trasmisión en vivo, declaro que el candidato no registrado Cesar Martínez inicio con mentiras y que no fueron aclaradas en su momento, pero lo que mayor sorpresa le causo fue que un funcionario público de la actual administración es quien le está costeando la campaña, es decir adquiriendo, mantas, volantes entre otras cosas.

"Yo iba a ser la candidata sin registro, pero Cesar lo vi muy convencido y el me pidió que lo dejáramos ser a él, incluso dijo que tenía un millón de pesos. Si yo hubiera sabido quien era el que le financiaría la campaña desde un principio yo le hubiera dicho que no" fueron las palabras de Magda Ávila.