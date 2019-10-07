Copia Unitaxi logo

FRONTERA, COAH.-Miembros y dirigentes de Taxímetros Frontera acudieron a la presidencia municipal para exigir que las autoridades ordenen a los miembros de la organización Unitaxi, que retiren el logo de sus autos, toda vez que copiaron el logotipo y solo lo cambiaron de color, causado confusión en los usuarios.

Exigen taxistas de la línea Frontera que se les retire el logo a los Unitaxi, toda vez que copiaron el logo y solo lo cambiaron de color.

Vicente Carreón Corona, Secretario General dijo que los creadores de esta nueva organización son personas que fueron expulsados de la CTM por fraudes realizados contra la organización, por lo que no quieren que confundan a los usuarios y vayan a bajar la solicitud del servicio.

Explicó que si acudieron ante la dirección de transporte es para que de forma inmediata se les solicite que retiren los logotipos de sus autos y de esa forma se puedan acabar las confusiones, ya que no solo han sido culpados de forma injusta por accidentes automovilísticos que no cometieron, sino también se les investigó de forma adelantada por un choque en el que falleció una persona y cuyo chofer no era de Taxímetros Frontera.

“Ya expusimos la problemática y nos citaron para el próximo 22 de este mes a las 10 de la mañana para darnos una respuesta, nosotros no pedimos que les nieguen el trabajo, solo que lo hagan bajo una razón social y un logo distinto al de nosotros”.

Otro de los temas que expusieron dentro de la reunión, fue el retiro de 4 concesiones que en administraciones como la de Amador Moreno López fueron otorgadas a dirigentes de taxis locales y las cuales por ley fueron creadas para las organizaciones y no para los secretarios generales.