Corona Ciénegas a reina del comedor

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El DIF Cuatro Ciénegas sigue con los festejos del mes de las personas adultas mayores, organizando actividades de reconocimiento a la plenitud.

Con gran fiesta y el ambiente que caracteriza a los abuelitos, se llevó a cabo la coronación del comedor comunitario del bonito Pueblo Mágico, donde se coronó a su graciosa majestad, María Guadalupe Castro López y su alteza real María Susana Ibarra.

Música, rica cena preparada por personal del DIF y la afectuosa convivencia fue parte de la fiesta de gala dedicada especialmente para los adultos mayores.

Para coronar a la actual reina, asistió la Coordinadora de la Región Centro Desierto de DIF Coahuila, C.P. Sara Irma Pérez Cantú, la Subsecretaria de Desarrollo Social de la Región Desierto, Lic. Ericka Valdez López y como anfitriona la Presidenta Honoraria del DIF Municipal, Catalina Mata García.