Corona Frontera a Olga Berlanga

El alcalde Roberto Piña Amaya, la Primera Dama Claudia Verónica Martínez Valdez y Sara Irma Pérez Cantú, coordinadora regional del DIF Coahuila, coronaron a Olga Berlanga, nueva Reina del Adulto Mayor en el municipio de Frontera durante el período 2023-2024.

En una ceremonia en la que reinó la magia, alegría y galanura, se realizó este acto que año tras año se lleva a cabo por el grupo de personas de la tercera edad como parte de las actividades de agosto, mes del Adulto Mayor.

Ante la presencia de las embajadoras de los DIF de la región Centro, primeras damas, y otros invitados especiales, el edil fronterense, su esposa la Presidenta Honoraria, procedieron a colocar el Centro y Corona a la nueva soberana, Olga Berlanga.

En este acto estuvieron presentes la directora y coordinador del DIF, Iaqueline Montelongo y Juan Salomón, así como también la coordinadora del Adulto Mayor, Brenda Navarro y regidores del ayuntamiento de Frontera.

Los abuelitos del DIF Municipal son muy importantes para el alcalde y la primera dama quienes se han ocupado en fortalecer los programas alimentarios, de salud, apoyo de aparatos ortopédicos y otros así como actividades que les permitan crear lazos de fraternidad y trabajo en equipo mediante el cual se fomentan los valores.

Berlanga, se comprometió a continuar velando por el bienestar de las personas de la tercera edad, tal y como lo ha venido haciendo desde el año pasado como princesa y siguiendo la misma forma de trabajo que la reina saliente Ramona Zamarripa.

La coronación fue amenizada por el coro "Renacer", un ballet Folclórico México Tenochtitlan y otros grupos artísticos, además se ofreció una cena baile para los adultos mayores.