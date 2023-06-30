Coronan hoy a Naela Aglaé

San Buenaventura, Coahuila.- Naela Aglaé hoy será coronada como Flor del Ejido Sombrerete, en un evento especial que el Ayuntamiento de San Buenaventura y el Comité Central de la Feria tienen preparado para las familias de la región centro-desierto.

La noche de esta sábado 01 de Julio el evento inicia con un brindis en honor de Naela quien será acompañada por un ramillete de guapas señoritas representantes de las comunidades rurales así como la actual reina y Marcela Alejandra Alonso reina 2023.

La señora Elma Leticia Rodríguez Comisariada Ejidal hizo extensiva la invitación a la celebración que inicia con el brindis a las 9:00 p.m. y a las 9:30 p.m. será el protocolo especial donde la pelirroja Yessica Mariel hará entrega de la corona a su paisana Naela Aglaé.

El Ejido Sombrerete se vestirá nuevamente de gala con este festejo donde la comunidad ha trabajado por segundo año consecutivo en llevar a sus candidatas al escenario de reinas, por ello en la Explanada de la cancha será hoy este festejo en honor a la nueva Flor del Ejido Naela Aglae Riojas Falcón.