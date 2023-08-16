“Coyotes” abandonan a jóvenes que buscaban el sueño americano.

Cuatro Ciénegas.- El pasado viernes un total de 16 personas incluidos los dos “coyotes” que dirigían el camino con destino a Estados Unidos inició con la bendición de las familias de cada uno de los jóvenes, cargando su mochila con víveres y el sueño de un gran futuro.

La indicación de los “coyotes” era pagar la mitad del precio por viaje de un total de 7 mil dólares que deberían reunir cuando ya estuvieran en tierra estadounidense, además de no portar aparato celular.

Son Jose López Cepeda y Juan Cruz Montelongo alias el 500” y quienes son conocidos en el Pueblo mágico de Cuatro cienegas por pasar a mexicanos a Estados Unidos, el primero logró cruzar pero abandonó a todos los que traía a su cargo, lamentablemente solo cobró la mitad del dinero y huyó. Por su parte el otro “coyote” Juan alias “ El 500” a decir de sus familiares también está desaparecido, pero versiones de los muchachos que iban con rumbo a EU aseguran que también logró cruzar.

El trabajo del “coyote” consistió en cobrar 3 mil 500 dólares por adelantado equivalente a 56 mil pesos mexicanos por 14 personas que partieron el pasado viernes súpera los 700 mil pesos, sin embargo los abandonaron a su suerte y hoy familias lloran por la desesperación e incertidumbre por saber si se encuentran o no con vida.