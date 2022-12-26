Crece en Turismo Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El Ing. Manuel Humberto Villarreal Cortez, alcalde de Cuatro Ciénegas, manifestó sentirse contento por el alto número de visitantes y turistas que arribaron al pueblo mágico esta Navidad, mismos que contribuyen directa e indirectamente el la derrama económica local.

"Estoy muy contento por el resultado y por el magnífico apoyo por parte de la Lic. Azucena Ramos Ramos, Secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila y por el trabajo de Dora María Garza Lugo, directora de Turismo municipal puesto que se han coordinado de buena manera para lograr desarrollar aún más a nuestro municipio y seguir manteniendo a Ciénegas como uno de los destinos turísticos más importantes del noreste del país.

Expuso que hubo ocupación hotelera completa ya que muchos cieneguenses, residentes en el extranjero o entidades diversas, rentan con anticipación para estar con sus familias y son parte de esta derrama que beneficia a todos.