Crecerá Frontera mas en el 2023

FRONTERA COAH-. Mañana empieza un año nuevo y en el Ayuntamiento de Frontera están muy convencidos en que habrá más mejorías en la ciudad, Frontera tiene dinamismo y crecimiento en todos los sentidos y van por más, lo anterior lo mencionó el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya.

El alcalde mencionó que lo principal es seguir creciendo con orden y disciplina, implementando acciones que den mejora de vida a los fronterenses, se tiene contemplado recuperar bulevares, arreglar centros deportivos, pavimentación entre otras obras.

El alcalde comentó que estarán de la mano del Gobierno Federal para adquirir recursos extraordinarios, darán continuidad a los temas que han buscado en Ciudad de México para completar los proyectos que tienen y ejecutarlos.

Además el alcalde comentó que las empresas seguirán llegando a la ciudad, tienen acercamiento con una empresa de torres eólicas, otras de trabajo, tienen cerca de 200 o 300 personas trabajando, están por comenzar una ampliación de dos plantas donde contratarán hasta 300 personas de manera inmediata.

“Hay que seguir haciendo lo que nos corresponde a cada quien, la puesta por la educación es permanente, empezando el año está la construcción de la preparatoria, las escuelas estarán vigiladas para que los estudiantes regresen a clases al 100%”, señaló.

Ya están en la programación de arranque de obras de la preparatoria en el Ejido 8 de Enero, así como la construcción de la Unidad Deportiva que llevará por nombre Armando Pruneda pero además seguirán insistiendo en la obra contemplada para el Cefare.