Nueva coordinadora de Sanidad Animal: Julisa Gutiérrez en Cuatro Ciénegas

La médico veterinaria zootecnista Julisa Gutiérrez López, originaria de Cuatro Ciénegas, fue designada coordinadora de Sanidad Animal en la región del semidesierto de Coahuila, con responsabilidad en Sierra Mojada, Ocampo y Cuatro Ciénegas.

La designación representa la incorporación de una profesionista cieneguense a una responsabilidad regional enfocada en la vigilancia y prevención de enfermedades que representan un riesgo para el sector ganadero.

Gutiérrez López recibió el nombramiento luego de participar, a mediados de julio, en una capacitación realizada en la Ciudad de México y convocada por la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales, además de acciones de coordinación binacional para la erradicación del gusano barrenador.

Ante las recientes alertas sanitarias y la presencia del gusano barrenador, la nueva coordinadora tendrá entre sus responsabilidades mantener la vigilancia mediante puntos de inspección y barreras sanitarias en los municipios bajo su jurisdicción.

La estrategia forma parte de las acciones coordinadas entre autoridades de México y Estados Unidos, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en conjunto con las asociaciones ganaderas.

Entre las medidas implementadas se encuentra la dispersión de moscas estériles para contribuir al control de la plaga, cuyo impacto también ha afectado la actividad ganadera y la exportación de ganado en pie.

La funcionaria fue presentada ante integrantes de la Asociación Ganadera Local de Cuatro Ciénegas por el coordinador de la Región Centro, José Luis Gutiérrez Soto. El organismo, encabezado por el ingeniero Gilberto González Arocha, dio la bienvenida a la profesionista cieneguense y le asignó un espacio dentro de sus instalaciones para desarrollar sus labores administrativas.