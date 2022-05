Cuatro Ciénegas: Piden investigar al Padre Andrés

CUATRO CIÉNEGAS., COAH.- "Una cosa es lo que vemos del padre en misa y otra cosa es su vida personal, como feligreses no podemos meter las manos al fuego por nadie pero sí podemos exigir que se realicen las investigaciones correspondientes porque de ser culpable de acoso a una menor, el padre debe ser sancionado y más por ser un ciervo de dios".

Luego de que el sacerdote de la parroquia San José del municipio de Cuatro Ciénegas fuera denunciado por parte de su feligresía por haber enviado mensajes con contenido sexual a una menor de edad, quienes acuden a la parroquia condenaron la acción, recalcando que se tiene que investigar de manera correcta para castigar al párroco en caso de haber cometido estos deplorables hechos.

San Juanita Heguia, habitante del municipio dijo que hoy en día no se puede confiar en nadie y es importante que cuidar en todo momento a niños y adolescentes pues si bien en la iglesia solo se encuentran servidores de dios, el "diablo" nunca duerme y pueden suscitarse casos como el que hoy tiene en presión al padre Andrés.

Por su parte la señora Margarita Martínez explicó que ella acude a misa constantemente y nunca ha presenciado una actitud inapropiada por parte del sacerdote, sin embargo recalcó que no se puede justificar ninguna acción hasta que no se investigue y se determine si es o no verdad que el párroco tuvo un mal comportamiento en contra de una niña.

"Nosotros lo conocemos de la iglesia pero en privado nunca vamos a conocer a las personas, por ello como miembros de la feligresía apoyamos que se investigue y se deslinden responsabilidades en este caso y sí verdaderamente el padre es culpable, que no vuelva a oficiar pues sería difícil volver a confiar en él después de estos hechos".