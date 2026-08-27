Vandalismo en Cuatro Ciénegas: menores causan daños en escuela

Cuatro menores de edad fueron identificados y detenidos luego de presuntamente ingresar a la Secundaria General Venustiano Carranza y causar destrozos durante la noche del 21 de agosto.

Juan Hernández, director de Servicios Educativos de la Región Desierto, informó que el reporte fue recibido en la oficina tras el hallazgo de los daños al plantel.

De acuerdo con el funcionario, el personal de la secundaria notificó de inmediato a las autoridades y levantó un acta de hechos, además de presentar la denuncia correspondiente ante las instancias de seguridad y el Ministerio Público.

El plantel no reportó el robo de materiales u objetos previamente inventariados; sin embargo, se detectó un faltante de aproximadamente 800 pesos.

Los principales daños se concentraron en la infraestructura de la escuela, con puertas y otros elementos quebrados.

Hernández señaló que las autoridades lograron identificar a los presuntos responsables mediante las cámaras de videovigilancia instaladas en la secundaria. "En lo particular, ahí en la secundaria tienen muchas cámaras", explicó, al señalar que estos registros permitieron dar con los jóvenes involucrados.

El funcionario aclaró que será la autoridad correspondiente la encargada de determinar las sanciones, tomando en cuenta que se trata de menores de edad, así como las condiciones particulares de cada caso.

También indicó que se espera la participación de los padres de familia y que el director del plantel solicitó que se reparen los daños ocasionados.

Hasta el momento, la Secundaria General Venustiano Carranza es el único plantel de Cuatro Ciénegas que ha presentado formalmente un reporte de este tipo ante Servicios Educativos.

Hernández agregó que existe coordinación con Seguridad Pública para mantener rondines en los planteles educativos y prevenir nuevos actos de vandalismo.