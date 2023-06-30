Cuesta medio millón limpieza del Salinas

FRONTERA COAH-. Más de medio millón de pesos cuesta la limpieza y rehabilitación del libramiento Caros Salinas de Gortari, si se suman esfuerzos entre iniciativa privada y autoridad, se podrá tener un buen resultado esto pese a que es una carretera que le pertenece al Gobierno del Estado.



Víctor Javier García; director de Fomento Económico, dijo que en el libramiento hay un promedio de 10 empresas grandes pero también hay talleres, gasolineras, son alrededor de 25 empresas a las que ha visitado para plantearles el proyecto.

Muchos empresarios ya se unieron pero siguen trabajando para la limpieza del libramiento, el director mencionó que estas acciones representan personal. Maquinas, trascabos, camiones por lo que haciendo un análisis cuesta más de medio millón de pesos.

“No le corresponde al municipio este libramiento pero nos interesa que haya buenos señalamientos, ahorita ya está todo alumbrado, faltan maquinas, pinturas, señalamientos para que sí llega un inversionista tenga algo que ver, una buena imagen en la ciudad”, comentó el director.

Comentó que será en próximos días cuando se realice una rueda de prensa para dar a conocer los pormenores de esta actividad impulsada por los mismos empresarios y respaldada por el alcalde Roberto Piña.